Pençe-Şimşek operasyonu gazisi Yüzer, hastanede evlendi





"GAZİLİK BİR ŞEREFTİR, ALLAH BANA BUNU NASİP ETTİ"

Bugünü uzun zamandır beklediğini ve çok mutlu olduğunu belirten gazi İbrahim Yüzer, "Uzun zamandır bugünü bekliyordum zaten. Görev icabıyla Türkiye'ye nadir geliyordum. Genelde yurtdışı bölgelerde görev yaptım. Bu sene zaten düğünüzüm vardı Allah'ın izniyle. Nasip bugüneymiş. Sevdiğim yanımda. Mutluyum yani. Allah sevdiğime bağışladı beni. Gazilik de bir şereftir. Allah bunu bana nasip etti. İnşallah ilerleyen zamanda birlikte her şeyin üstesinden geleceğime eminim. Zaten beni hayata bağlayan nişanlım oldu. En çok moral motivasyonu o verdi bana. Bundan sonra da inşallah bir ömür boyu kendisiyle bir arada olmayı istiyorum. 2 buçuk aydır hastanedeyim. Bu süreç zarfında beni hiç yalnız bırakmadı. Bundan sonra da hiç bırakacağını düşünmüyorum. Hem bizim açımızdan hem de arkadaşlar açısından bir moral motivasyon olsun diye düşündük. Hayatın bitmediğini, devam ettiğini göstermek istiyorum. Sevdikleriniz yanınızda olduğu sürece hayat devam ediyor" şeklinde konuştu.