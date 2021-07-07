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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:17 Son Güncelleme: 7.7.2021 10:47

Sinsice yaklaşıp dehşeti yaşattı: Genç kadın ne olduğunu anlamadı!

DHA
Sinsice yaklaşıp dehşeti yaşattı: Genç kadın ne olduğunu anlamadı!

Adana’da yankesici dehşeti yaşandı. Alışveriş yapan Buse A.’nın (24) çantasındaki cüzdandan 400 TL’yi çalan Abdurrahman D. (35), polis ekiplerince yakalandı. Zanlının ifadesi ise şaşırttı...

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde 28 Haziran günü alışveriş yapmak için bir mağazaya giden Buse A. reyonları gezerken, arkasından yaklaşan kişi, elindeki poşette bulunan çantasındaki cüzdandan 400 TL'yi çaldı.

Durumdan şüphelenen Buse A., bir süre sonra cüzdanını kontrol ettiğinde parasının yerinde olmadığını fark etti.

Buse A.'nın peşinden koştuğu şüpheli, kaçtı.

Yaşananlar, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Buse A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Abdurrahman D., olduğunu belirledi.

Ekipler, Abdurrahman D.'yi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.



'ALKOL ALIP, EĞLENDİM'

Abdurrahman D., emniyetteki ilk ifadesinde, "Alkollüydüm. Kadını yürürken gördüm ve bir anlık gafletle peşinden gidip, çantasındaki parayı aldım. O parayla da alkol alıp, eğlendim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sinsice yaklaşıp dehşeti yaşattı: Genç kadın ne olduğunu anlamadı!
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