Sinsice yaklaşıp dehşeti yaşattı: Genç kadın ne olduğunu anlamadı!





'ALKOL ALIP, EĞLENDİM'

Abdurrahman D., emniyetteki ilk ifadesinde, "Alkollüydüm. Kadını yürürken gördüm ve bir anlık gafletle peşinden gidip, çantasındaki parayı aldım. O parayla da alkol alıp, eğlendim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.