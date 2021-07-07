Son dakika: İstanbul'da nefes kesen operasyon! Pakistanlılar Nepallileri kaçırdı



BEYOĞLU POLİSİ GASPÇILARI KISKIVRAK YAKALADI

Evde yapılan aramalarda ise kurusıkı tabanca, 5 adet cep telefonu ve çok miktarda euro ile lira ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 gaspçı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul’da rehine kurtarma operasyonu: Pakistanlı gaspçılar Nepalli kardeşleri rehin aldı | Video