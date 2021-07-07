Son dakika: Rus turistlere saldırmıştı! İstenen ceza belli oldu

Şikayetçilerin kan örnekleri incelenmemiştir. Kamera görüntülerindeki kişi ile müvekkilin aynı olup olmadığı araştırılmamıştır" dedi. Müvekkili yönünden akıl sağlığı nedeniyle ceza verilmemesi yönünde araştırma yapılması gerektiğini savunan avukat Karabiber, "Kasten öldürmeye teşebbüsten değil de yaralama suçundan değerlendirme yapılabilir. Aksi takdirde lehe hükümlerin uygulanmasını, beraat ve tahliye kararı verilmesini talep ederim" diye konuştu.