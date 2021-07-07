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Giriş Tarihi: 7.7.2021 13:55

Tokat'ta tefeci operasyonu:5 tutuklama!

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat'ta tefeci operasyonu:5 tutuklama!

Tokat Emniyeti KOM Şube, Niksar'da tefecilere ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik operasyon düzenlerken gözalıtan alınan 5 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda Senet, Ajanda ve Tapu Senedi de ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Niksar ilçesinde Tefecilik ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçları kapsamında 29 Haziran günü eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.K, T.K, E.K, E.K ve T.K isimli 5 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 205 adet fişek, 1 adet muşta, 1 adet bıçak, çok sayıda senet, ajanda ve tapu senedi ele geçirildi.

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Tokat'ta tefeci operasyonu:5 tutuklama!
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