Türkiye’nin en büyük tesisi olacak!

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi'nin temeli Kocaeli'nde atıldı. 42 dekar alanı kapsayan tesiste su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde edilecek, katma değeri yüksek tarım ürünleri ekilecek ve bu ürünler ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılacak. Kocaeli çiftçisine büyük oranda ekonomik girdinin sağlanacağı tesis, Türkiye'ye bir nevi ilaç olacak.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki Marmara Araştırma Merkezi'nde (MAM) bu proje dahilinde Ekstrafksiyon Tesisi hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türkiye'ye örnek olacak önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında Başiskele ilçesi Kullar Sebze ve Meyve Hali'nin yanında distilasyon tesisinin temeli atıldı. Temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli İl Tarım Ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Kırsal Tarım Ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal, Hasan Aydınlık, Mustafa Altay, SEKA Park Genel Müdürü Bayram Karakuş katıldı.

"ASIL AMACIMIZ ÇİFTÇİMİZİN DAHA FAZLA KAZANMASI"

Temel atma töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "Bu projemizde çiftçimizin faaliyetlerinin katma değerini artırmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız bu. Çitçimizin standart ekip ürettiği ürünler dışında neleri dikip üreteceği konusunda çalıştık. Ve ürün zincirinin başından sonuna kadar organize olmak istedik. Ve böylelikle ara sürecin de katma değerini artırmayı amaçladık. Bu noktada tıbbı aromatik bitkiler ortaya çıktı. Analizler yapıldı. Çiftçilerimizle görüşüldü. Geçtiğimiz günlerde ekstrafksiyon tesisi kurduk. Orada bir örneği olmayan tesisi hayata geçirmiştik. Burada yapacağımız tesis de Türkiye'nin en büyüğü olacak." dedi.

TÜRKİYE'NİN BU ALANDAKİ EN BÜYÜK TESİSİ

Temeli atılan tesisin yatırımın bedelinin 16 milyon TL'den fazla olduğunu belirten Başkan Büyükakın; "Proje kapsamında tesisin 20 dekarı demostrasyon sahası olarak kullanılacakken bu alanda AR-GE çalışmaları yapılarak ürün geliştirme, yeni türlerin denemesi ve çiftçilere yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Su buharı yöntemi kullanılarak uçucu yağların elde edileceği tesis, Türkiye'nin bu alandaki en büyüğü ve dünyadaki sayılı tesisleri arasında yerini alacak. Bina inşaatlarının bitiminde hemen distilasyon tesisi kurulumu yapılarak, makine ekipman yerleşimine başlanacak. Tesiste önümüzdeki yıl mayıs ayında bu sürecin tamamlanması hedeflenirken ilk etapta 6 tank ile 18 bin kilogram/gün ürün işleme kapasitesi ön görülüyor. Sonraki dönemlerde tank kapasitesi 24'e, günlük ürün işleme kapasitesinin ise 72 bin kilograma çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkiler noktasında 40 milyon dolar ihracatı ve 50 milyon ithalatı var. Dünyada yerimiz olması gerekenin altında aslında. Biz bu tesislerini kurarak çitçimize daha yüksek ücret verme şansımız atacak. Özel sektör girişimlerine de örnek oluyoruz. Bunlar tamamlandığında yeni ürünlerin işlenmesine yönelik alan da açılmış olacak. Satın alma garantisi, yağ borsası ve bunların endüstri ile buluşması ile süreç çok önemli bir noktaya gelmiş olacak. Üretimden tüketime kadarki süreçte biz çiftçimizin yanında olacağız. Gerek coğrafi işaret alınması, gerek ata tohumları konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde organik tarıma yönelik bir yazılımla da faaliyet yapacağız. Biz gönlümüzü verdik. Buna çok inanıyoruz. Bu çalışmadan biz kar gütmüyoruz. Sizler de bu çalışmaya gönlünüzü verin. Dünyada milyarlarca dolarlık hacme sahip tıbbi ve aromatik bitkiler pazarı, Kocaeli içinde önemli bir kazanç kapısı olacak. Kocaeli'de üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler iç piyasanın yanı sıra Türkiye'nin bu alandaki ihracatına da katkı sağlayacak. Tarımda farklı ürünlere yönelme ve katma değerin artması, Kocaeli çiftçisine büyük oranda ekonomik girdi sağlayacak. Öte yandan TABİP projesi kapsamında tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme tarla ve sahalarında bugün itibariyle 94 çiftçi ile sözleşme yapıldı. 84 çiftçinin fide dikim işlemleri tamamlandı. 10 çiftçinin dikim işlemi sonbaharda yapılacak. 1000 dekar civarı alanda ise Biberiye dikimi yapıldı. 150 dekar civarı alan için de sözleşme yapılırken sonbaharda dikimleri yapılacak. Ayrıca yeni kayıtlar alınmaya devam ediliyor. Bugün itibariyle çiftçiler 600.000 TL civarı ödeme yapıldı. Bu yılsonuna kadar ise yaklaşık 1.5 milyon TL civarı çiftçi ödemesi yapılacak." şeklinde konuştu.