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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Üç ayrı kazada 8 ölü, 12 yaralı

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Üç ayrı kazada 8 ölü, 12 yaralı

Bursa’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Sakarya’da ticari taksi bariyere çarptı. Irak uyruklu baba ile 7 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Aksaray’da ise otomobil direğe çarptı, 2 kişi öldü

Bursa, Sakarya ve Aksaray'da meydana gelen kazalarda 8 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Bursa'da İznik ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda dün 17.30'da hafif ticari araç ile özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi. Hafif ticari araç sürücüsü Özer Ulutaş ile birlikte otomobil sürücüsü Ömer Çimen (66) ve otomobilde bulunan Halil Kaygın ile Hasan Alkan hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç (43) ve Bülent Akçam (38) ile birlikte otomobilde bulunan İsmail Eren (74) ve Mücahit Türe (67) ise yaralandı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde de Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca gişeleri mevkiinde Fatih Kılıç (45) idaresindeki ticari taksi, yol ayrımında refüje çaptı. Kazada, olay yerinde Irak uyruklu olduğu belirlenen Yasir Abdulraheem Mohmood Al-Zuhaırı (36) ile kızı Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı (7) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Kılıç ile araçta bulunan diğer 5 kişi tedavi altına alındı. Aksaray'da ise kontrolden çıkan otomobilin tabela direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Dilek ile yanında yolcu olarak bulunan Umut Acar (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Şirin Acar (47) ise yaralandı.

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Üç ayrı kazada 8 ölü, 12 yaralı
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