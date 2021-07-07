Uludağ'da korku dolu anlar: Ekipler 6 saat sonra ulaştı!

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana dağılan ekipler, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerle sürekli irtibatta olan 4 arkadaş, yürümeye devam etti.
Kayıp 4 arkadaş, yaklaşık 6 saat sonra JAK ekipleri tarafından Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi yolundaki patikada bulundu. Başlangıç noktasından yaklaşık 15 kilometre yol yürüyen 4 arkadaş, tedbir amaçlı Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.