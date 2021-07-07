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Giriş Tarihi: 7.7.2021 19:09

Yargıtay Kavşağında sona doğru

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay Kavşağında sona doğru

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yargıtay’ın halen inşası devam eden yeni yerleşkesinin önüne yapılan Yargıtay Kavşağında incelemelerde bulundu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda inşa edilen ve tamamlanma aşamasına gelinen Yargıtay Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Şantiye sahasını gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Akarca ve Bakan Karaismailoğlu, Yargıtay yerleşkesinin bulunduğu noktada inşa edilen ve yeni adli yıl açılışından önce tamamlanması planlanan kavşak sayesinde bu bölgedeki ulaşımın kolaylaşacağını, trafiğin kesintisiz, güvenli ve akıcı seyretmesinin sağlanacağını belirtti.

Akarca ve Karaismailoğlu'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti.

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Yargıtay Kavşağında sona doğru
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