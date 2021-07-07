Yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçinin yüzünü güldürdü

Kocaeli'nde tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen yüzde 50 hibeli "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında, çiftçilere bu yıl 15 bin tavuk desteği sağlanıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje ile Türkiye'nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteğinden yararlanan çiftçilere, tavukları teslim edilmeye başlandı.

KENTTEN KIRSALA GÖÇ TEŞVİK EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın'ın büyük önem verdiği tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi projeleri kapsamında çiftçilerin gelir düzeyini artırıcı alternatif çalışmalar da tek tek hayata geçiriliyor. Bu tür desteklerle kentten kırsala göç teşvik ediliyor. Sanayi kenti olarak bilinen ancak verimli topraklara da sahip olan Kocaeli'de, çiftçilere imkanlar çerçevesinde destek vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle pandemi döneminde hayata geçirdiği can suyu projelerle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen yüzde 50 hibeli "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında, tavuk işletme tescil belgesi bulunan çiftçilere en az 200, en çok 500 adet 16-18 haftalık yaklaşık 15 bin Atak-S yarka tavuk desteği veriliyor. Doğal ortamlarda beslenen ve yılda en az en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, çiftçilere teslim edilmeye başlandı. Ayrıca çiftçilere, tavuklar yumurtlayana kadar yetecek toplam 120 ton yem desteği sağlanıyor.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kandıra ilçesinde çiftçilik yapan ve tavuk desteğinden yaralanan eski Hüdaverdiler Mahallesi Muhtarı Mustafa Özkan, babası Mehmet Özkan ile birlikte uzun zamandır yumurta tavukçuluğu yaptığını,100 tavukla başladığı işi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 500 tavukla artırarak sürdürdüğünü söyledi. Yerli ve milli Atak-S yarka tavukların yumurtlama veriminin yüksek olduğunu kaydeden Özkan, "Gebze ve İzmit ilçelerinde yumurtaları müşterilerle buluşturarak satışını yapıyorum. Yumurta temel bir gıda. İnsanlar özellikle pandemi döneminde daha çok tüketiyor. Zenginin de fakirin de herkesin sofrasında olmazsa olmaz bir ürün." diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi'nin yem bitkileri desteğinden de faydalandığını anlatan Özkan, "Tavukta yüzde 50 kazanıyoruz. Bu destekten çok memnunuz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Yakında mazot desteği de gelecek. Onun için de ayrıca teşekkür edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Mehmet Özkan da beş yıldır yumurta tavukçuluk yaptıklarını, yumurtaları satarak gelir elde ettiklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a desteğinden dolayı teşekkür etti.