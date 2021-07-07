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Giriş Tarihi: 7.7.2021 12:52 Son Güncelleme: 7.7.2021 12:53

Zonguldak’ta can pazarı: Dede torun son anda kurtarıldı!

İHA
Zonguldak’ta can pazarı: Dede torun son anda kurtarıldı!

Zonguldak’ta Uzunkum mevkiinde dede ve 2 torunu dev dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalara kapılan dede ve 2 torun sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Olay Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Denize giren dede ve 2 torunu dev dalgaların arasında kaldı. Ardından boğulma tehlikesi geçirdiklerini gören vatandaşlar hemen durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler dalgalar arasında mahsur kalan çocuğu kurtardı.

Kıyıda dalgalara maruz kalan dede ve diğer torun çevredeki vatandaşlar tarafından şambrel ve halat yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

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Zonguldak’ta can pazarı: Dede torun son anda kurtarıldı!
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