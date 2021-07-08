Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katılmış olduğu mezuniyet töreninde hakim ve savcı alımı yapılacağını duyurdu. Bu noktada Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar heyecan içinde bekliyor. Alım yapılacak kadrolar arasında adlî yargı hâkim ve savcı adayı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, idari yargı hâkim adayı yer alıyor. Buna göre; 1000 hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte hakim ve savcı alımı başvuru tarihleri ve detaylar…
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." dedi.
Bakan Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.
Mezun olan öğrencilere, hakim savcı alımı yapılacağı müjdesini veren Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." açıklamasında bulundu.
Gül, hukukçuluğun yazılı kanunların ezberlenmesi olmadığını, bir metodolojiye ve muhakemeye sahip olma yeteneği olduğunu söyledi.
Başvuruların başlayacağı tarih hakkında henüz bir detay vermedi. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiğinde taktirde haberimizde yer alacaktır.
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
Türk vatandaşı olmak,
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
Kamu haklarından yasaklı olmamak,
Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.