1400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor

Kurban
Bayramı'na az bir süre kala Konya
'da bin 400 kiloluk simental akbaş cinsi boğa 35 bin TL'ye alıcısını bekliyor. Boğanın sahiplerinden İdris
Özcan, boğaya çocuklar gibi bakıp, beslediklerini söyledi. Özcan boğanın günde 50 kilo kadar yem yediğini de belirtti. Boğayı 3 yıldır doğal besinlerle beslediklerini belirten İdris Özcan "Günlük olarak 50 kilogram yem yiyor. Kurban Bayramı
'na sayılı günler kala boğamızı satışa çıkardık. 35 bin TL fiyat belirledik. Hayvanımızı süt yemi, arpa ve silaj ile besliyoruz" dedi.