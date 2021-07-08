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Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:08 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:50

2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı kamyonun altında kaldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı kamyonun altında kaldı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Olay, ilçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Başbük kırsal mahallesinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; ilçeye bağlı Başbük kırsal mahallesinde ikamet eden baba Cabir Çiçek'e (47) ait evinin önünde bulunan kamyonetle tarlaya çalışma gitmeye çalıştığı sırada 2 yaşındaki çocuğu Resul Çicek'in kamyonet çevresinde olduğunu fark etmeyerek ezdi.

Olay sonrası aile tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaşındaki Resul Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kırsal mahallede olayla ilgili soruşturma başlattı.

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2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı kamyonun altında kaldı
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