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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:03

4 yıl hapisle aranıyordu!

ABBAS ÇAKAR
4 yıl hapisle aranıyordu!

Daha önceden işlemiş olduğu  uyuştuvu madde ticareti yapma suçundan  4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezasının onanması ile birlikte  hakkında yakalama kararı çıkartılan  T.K(29)  Karamürsel İlçesinde yakalanarak  gözaltına alındı.

Daha önceden işlemiş olduğu uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuksuz yargılaması devan eden mahkeme tarafından, sanık T.K(29) hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan T.K hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlünün Karamürsel'de olduğunu belirleyince operasyon için düğmeye bastı. Polisin operasyonu ile yakalanan ve adli merciilere sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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4 yıl hapisle aranıyordu!
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