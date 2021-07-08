4 yıl hapisle aranıyordu!

Daha önceden işlemiş olduğu uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuksuz yargılaması devan eden mahkeme tarafından, sanık T.K(29) hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan T.K hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlünün Karamürsel'de olduğunu belirleyince operasyon için düğmeye bastı. Polisin operasyonu ile yakalanan ve adli merciilere sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.