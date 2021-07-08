50 yıl aradan sonra tekrar meyve verdi

MUŞ'un 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı
'nda bulunan ve yaklaşık 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen elma ağacı görenleri şaşırttı. Muş Alparslan Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ
ile Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Fırat İşlek, ağacın yaşının 120 olduğunu tespit etti. Karadağ, "Elma ağaçları 80-90 yıl yaşar. Ömrünü tamamlayan ağaçlar, neslini devam ettirmek için generatif faza geçer ve meyve verir. Bu olay ağacın ömrünün son dönemlerinde gerçekleşen bir durumdur" dedi. AA