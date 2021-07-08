55 yaşındaki sürücünün ehliyeti yokmuş

Ankara- Niğde otoyolunun Aksaray
'ın Bozkır köyü yakınlarında Mardin'den İstanbul'a giden Mehmet Dilek (55) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin motoru ile ön lastiği yerinden koptu. Kazada, araçta sıkışan sürücü Mehmet Dilek ile yanındaki Umut Acar (21) yaşamını yitirdi, Mehmet Şirin Acar
ise yaralandı. Yaralı Acar, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksaray Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü Mehmet Dilek'in ehliyetinin olmadığını tespit etti. 180- 200 kilometre hızla seyrettiği belirlenen otomobilin savrulup kontrolden çıkarak yön tabelasına çarptığı, hız devir kadranının da 5 bin devirde takılı kaldığı saptandı. Mehmet Dilek ile Umut Acar'ın cenazeleri Nevşehir
'in Gülşehir ilçe Devlet Hastanesi
'nde yapılan otopsilerinin ardından memleketleri Mardin'in Dargeçit
ilçesine gönderildi. Kazada yaralanan Mehmet Şirin Acar'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. DHA