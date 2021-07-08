Adet döneminde bulantıya ne iyi gelir? Adet döneminde mide bulantısı neden olur, nasıl geçer?

Regl dönemi öncesi ve sonrası bulantı, kramplar, regl öncesi sendromu (PMS) ve hamilelik gibi birçok faktörden kaynaklanabilir. Semptomlar şiddetli ise, bu endometriozis gibi altta yatan bir durumu gösterebilir. PMS, bir dönemden önce mide bulantısının ana nedenidir. Kadınların yaklaşık yüzde 20 ila 50'si, dönemlerinden 7 ila 10 gün önce PMS yaşamaktadır. Bununla ilgili olarak gün içerisinde binlerce kadın "adet döneminde mide bulantısı nasıl geçer?" sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, adet döneminde mide bulantısı nasıl geçer? Adet döneminde bulantıya ne iyi gelir? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı ve çözüm yolları…

ADET DÖNEMİNDE MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Adet döneminde mide bulantısının çeşitli nedenleri vardır. Bu koşullar ciddiyete göre değişir, bu nedenle diğer semptomlarınıza dikkat etmek önemlidir. Dismenore veya ağrılı adet krampları, dönemlerde mide bulantısının en yaygın nedenidir. Primer dismenore'de ağrı, uterus kasılmalarının artmasından kaynaklanır. Bu, uterus astarınız uterus kasılmalarını kontrol eden bir hormon olan daha fazla miktarda prostaglandin yaptığında olur. Sekonder dismenore'de menstrüel ağrı endometriozis gibi başka bir tıbbi durumla ilişkilidir.

Menstrüel kramplar genellikle şunları içerir:

alt karın

kalçalar

baldırlar

Adetliyken mide bulantısı birçok insanda rastlanabilen bir semptomdur. Bazen kramplar sizi mide bulantısı yapacak kadar rahatsız edebilir. Yüksek prostaglandin seviyeleri de kan dolaşımınıza girebilir ve bulantıya neden olabilir.

Diğer semptomlar şunları içerir:

baş dönmesi

ishal

yorgunluk

baş ağrısı

kusma

Adet öncesi mide bulantısı sebebi nedir?

PMS, bir dönemden 1-2 hafta önce ortaya çıkan fiziksel ve duygusal semptomları içerir. Semptomlar adetiniz başladığında devam eder, ancak genellikle birkaç gün sonra kaybolur.

Tıp uzmanları, PMS'nin menstrüel döngü sırasında meydana gelen hormonal değişikliklerden kaynaklandığına inanmaktadır. PMS ayrıca ağrı ve artmış prostaglandinler nedeniyle bulantıya neden olabilecek dismenore içerir.

PMS ayrıca aşağıdakilere neden olabilir:

göğüs ağrısı

kabızlık

ishal

şişkinlik

baş ağrısı

sırt ağrısı

Duygusal semptomlar şunları içerebilir:

ruh hali

Ağlayan büyüler

kaygı

sinirlilik

uyku sorunları

PMS belirtileri menstruasyon yapan kadınların yüzde 90'ından fazlasını etkiler, bu nedenle oldukça yaygındır. Bununla birlikte, semptomların şiddeti, bir kişiden diğerine biraz değişebilir.

Adet döneminde karın ağrısı ve mide bulantısı, döneminizin normal bir parçasıdır.

Döngünüz sırasında salınan hormonlardan birine prostaglandin denir. Çoğu rahim astarı ile dökülse de, bazıları kan dolaşımınıza girer. Bu, bulantı, kusma, ishal ve baş ağrısına neden olabilir.

İbuprofen ve naproksen gibi reçetesiz satılan birçok ilaç, prostaglandin üretimini azalttı ve bu semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Vücudunuz adet döneminizden önce hormonal değişikliklerden geçtiğinden bulantı hissedebilirsiniz. Regl döneminde mide bulantısı çoğu insanda rastlanabilen bir semptomdur. Her zamanki kramplar ve baş ağrıları da midenize hasta ve genellikle iyi hissetmemenize neden olabilir. Döngünüz ayrıca vücudunuzda baş ağrılarından bulantıya ishale kadar her şeye neden olabilecek prostaglandinler adı verilen bir grup kimyasalı tetikler.

Evde adet döneminde mide bulantısını nasıl önleyeceğinizi ve tedavi edebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Endometriozis: Rahiminizi çizen dokuya endometrium denir. Adet döneminiz boyunca şişer, parçalanır ve dökülür. Rahim dışında benzer doku büyüdüğünde buna endometriozis denir. Genellikle yumurtalıkları, fallop tüplerini ve uterus çevresindeki dokuyu etkiler. Endometrium gibi, bu doku adetiniz boyunca kalınlaşır ve kanar. Vücudunuzu uterusunuzdaki doku gibi bırakamadığından, genişler ve bunun yerine ağrıya neden olur.

Ağrı o kadar şiddetli olabilir ki bulantıya neden olur. Doku bağırsakların yakınında büyürse, özellikle bir süre boyunca bulantı ve kusmaya neden olabilir.

Diğer semptomlar şunları içerir:

yorgunluk

ishal

kabızlık

şişkinlik

cinsel ilişki sırasında ağrı

ağrılı idrara çıkma

ağrılı bağırsak hareketleri

ağır adet kanaması

dönemler arasında kanama

Ne zaman doktora görünmelisin?

Adet döneminiz sırasında rahatsız edici semptomlar hissetmek normaldir. Ancak bu belirtiler günlük yaşamınıza müdahale etmemelidir. Eğer aşağıdaki sorunlar varsa acil olarak sağlık uzmanınızı ziyaret edin:

3 günden fazla devam eden adet krampları şiddetli alt karın veya pelvik ağrı devam eden bulantı veya kusma ateş anormal vajinal akıntı

Adet döneminde mide bulantısına ne iyi gelir?

Tıbbi tedavilere ek olarak, bazı ev ilaçları bulantıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bunlar:

1. Zencefil: Bulantı ve kramplar için geleneksel bir çare olan zencefil, vücudunuzun prostaglandinlerini düzenleyebilir. Zencefil çayı veya pastilleri deneyin.

2.Nane: Nane özü ayrıca bulantıyı hafifletebilen prostaglandinlerin azaltılmasına yardımcı olur. Birçok kişi nane aromaterapi kullanır veya nane çayı içir.

3.Rezene: Rezene içindeki anti-inflamatuar özellikler menstrüasyon sırasında ağrı ve mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Rezene'yi bir kapsül, çay veya tentür olarak tüketebilirsiniz.

4.Tarçın: Tarçın, prostaglandinleri baskılayabilen öjenol olarak bilinen bir bileşik içerir. Bu adet kanaması, bulantı ve ağrıyı azaltabilir.

5.Yumuşak yiyecekler: Eğer bulantı hissediyorsanız, kendinizi daha iyi hissedene kadar yumuşak yiyecekler yiyin. Muz, pirinç, elma püresi ve tost içeren BRAT diyetini takip edin.

Kontrollü solunum. Derin nefes egzersizleri kaslarınızı gevşetmeye ve bulantıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

6.Akupresur: Nei Guan veya P6, iç bileğinizdeki bir basınç noktasıdır. Buraya basınç uygulamak bulantı, baş ağrısı ve mide rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Adet döneminde mide bulantısı hamilelik belirtisi midir?

Hamileliğin en yaygın erken belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

Kaçırılan dönem: Çocuk doğurma yıllarındaysanız ve beklenen bir adet döngüsü başlamadan bir hafta veya daha uzun bir süre geçtiyse, hamile olabilirsiniz. Bununla birlikte, düzensiz bir adet döngünüz varsa bu belirti yanıltıcı olabilir.

İhale, şişmiş göğüsler: Hamileliğin erken döneminde hormonal değişiklikler göğüslerinizi hassas ve ağrılı hale getirebilir. Vücudunuz hormonal değişikliklere uyum sağladığı için rahatsızlık muhtemelen birkaç hafta sonra azalacaktır.

Kusma olan veya olmayan bulantı: Gündüz veya gecenin herhangi bir saatinde vurabilecek sabah bulantıları, genellikle hamile kalmanızdan bir ay sonra başlar. Bununla birlikte, bazı kadınlar daha önce bulantı hisseder ve bazıları bunu asla yaşamaz. Hamilelik sırasında bulantı nedeni net olmasa da, hamilelik hormonları muhtemelen rol oynar.