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Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları son dakika: 9 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 9.7.2021 06:25

Altın fiyatları son dakika: 9 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika: 9 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın piyasasının nabzını tutan Kapalıçarşı’dan gelen anlık altın fiyatları, haftanın kapanış gününde yoğun ilgi görüyor. Gram altın fiyatı güne 504 TL’den başlarken çeyrek altın 817 TL seviyesinden işlem görüyor. 9 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile son dakika altın fiyatları…

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği haftanın kapanış gününde de devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen küçük ve büyük yatırımcılar, anlık fiyatlarındaki anlık değişimi ve konuyla ilgili uzman yorumlarını yakından takip ediyor. 9 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 455,04

SATIŞ: 486,64

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.311,00

SATIŞ: 3.385,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.225,18

SATIŞ: 3.288,69

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.634,00

SATIŞ: 1.655,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.341,00

SATIŞ: 3.391,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 817,00

SATIŞ: 832,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 504,16

SATIŞ: 504,25

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika: 9 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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