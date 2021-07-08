Altın fiyatları son dakika: 9 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği haftanın kapanış gününde de devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen küçük ve büyük yatırımcılar, anlık fiyatlarındaki anlık değişimi ve konuyla ilgili uzman yorumlarını yakından takip ediyor. 9 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 455,04

SATIŞ: 486,64

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.311,00

SATIŞ: 3.385,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.225,18

SATIŞ: 3.288,69

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.634,00

SATIŞ: 1.655,00

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