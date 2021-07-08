Amerikalı sokak sanatçısı Taksim’de fare oldu, Zabıta müdahale etti

İstiklal Caddesinden uzaklaştırılan Amerikalı sokak sanatçısı fare kostümü ile Taksim Meydanında da gösterisine devam etti. Taüksimde fare kostümlü şahısı gören yerli ve yabancı turistler bu anı ölümsüzleştirerek cep telefonlarına sarıldılar. Amerikalı sokak sanatçısı yine zabıtaların müdahalesi ile Taksimden ayrıldı.