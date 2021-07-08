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Giriş Tarihi: 8.7.2021 16:45

Amerikalı sokak sanatçısı Taksim’de fare oldu, Zabıta müdahale etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Amerikalı sokak sanatçısı Taksim’de fare oldu, Zabıta müdahale etti

Amerika’dan Türkiye’ye arkadaşını ziyarete gelen New York’lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, giydiği fare kostümüyle Taksim İstiklal Caddesi’nde ve meydanda şhow yaptı. Meydanda fare kostümü ile gösteri yapıp vatandaşın ilgi odağı olan Amerakalı sokak sanatçısına zabıta izin vermedi.

İstanbul Taksimde Amerikalı sokak sanatçının fare kostümü ile yaptığı gösteri büyük ilgi gördü. Amerika'dan bir arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye gelen New York'lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, yanında getirdiği fare kostümüyle Taksim İstiklal Caddesi'nde şhow yaparak vatandaşların ilgi odağı oldu.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği sokak sanatçısı giydiği kostümle İstiklal caddesinde mini bir şov yaparak dondurma alıp yiyip renkli görüntüler oluşturdu. Fakat fare kostümü ile ilgi odağı olan Amerikalı sokak sanatçısı zabıtanın müdahalesi ile İstiklal caddesinden uzaklaştı.

İstiklal Caddesinden uzaklaştırılan Amerikalı sokak sanatçısı fare kostümü ile Taksim Meydanında da gösterisine devam etti. Taüksimde fare kostümlü şahısı gören yerli ve yabancı turistler bu anı ölümsüzleştirerek cep telefonlarına sarıldılar. Amerikalı sokak sanatçısı yine zabıtaların müdahalesi ile Taksimden ayrıldı.

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Amerikalı sokak sanatçısı Taksim’de fare oldu, Zabıta müdahale etti
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