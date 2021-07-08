Annesiz kalan buzağıları elleriyle besliyorlar

Yaşanan hırsızlık olayı ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güvercin Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre 3 gün önce sabah erken saatlerde beş aileye ait 23 inek otlatılmak amacıyla mahallenin ortak mera alanına bırakıldıktan bir süre sonra haber alınamadı. Mahalle sakinlerinin inekleri aramaları sonuç vermeyince olay yerine jandarma ekipleri geldi. Bölgede ve çevre mahallelerde yapılan tüm aramalara rağmen ineklerden haber alınmazken, çalınan ineklerin yavruları annesiz kaldı. Birçoğu halen süt ile beslenen yavruları, inek sahipleri biberonlarla besleyerek doyurmaya çalışıyorlar.

İNEKLERİ ÇALINAN AİLELER, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Sürü içerisinde beş ineği bulunan ve hepsi çalınan Sidar Çelik, çok mağdur durumda olduklarını belirterek, "3 gün önce amcamın eşi saat yedi sıralarında bizim inekleri meraya saldı. İnekler 10 ile 12 saatleri arası bizim köy ile Avcı köyü arasındaki meraya gitti ve ondan sonra akşama doğru 3-4 gibi ineklerden haber alamadık. İneklerimizin o arada kaybolduğunu düşünüyoruz. 3 gündür ineklerin yavruları hepsi aç ve susuz bir şekilde, çünkü hepsi süte bağımlı buzağılardır. Buzağılara biberonlarla süt vermeye çalışıyoruz. Siverek'ten, komşulardan süt temin etmeye çalışıyoruz ama nereye ve ne zaman kadar böyle devam edebiliriz, gücümüz buna yetmiyor. Gerekli mercilerden, Tarım Bakanlığı'ndan, jandarmamızdan talebimiz ineklerimizin bulunması ve bize yardımcı olmalarıdır" dedi.

İNSANIN VİCDANI SIZLIYOR

Mağdur Hikmet Gül ise, "Sürü içerisinde bir ineğim vardı. 7 nüfuslu bir aileyim ve süt kaynağımız o inekte, ineğimiz çalındı bizde ortada kaldık. Onu da hırsızlar 3 gün önce çaldılar. Ailemin geçimi o ineğe bağlıydı bu ineklerimiz her zamanki gibi gün boyunca otlanırken, komşu köy olan avcı tarafına gitmiş ve bu bölgede o inekler kayboldu. Bizde 3 gündür arıyoruz, sağda soldan soruşturuyoruz ama bulamıyoruz. Bir an önce devletimizin ineklerimizi bulmalarını talep ediyoruz. İneklerin yavrular 3 gündür aç ve susuz olmaları vicdanen rahat değiliz. Sütte bu mevsimde yok, sağdan soldan topluyor, yoğurt getirip ayran yapıp içiriyoruz yani gerçekten insanın vicdanı el vermiyor. Lütfen ineklerimiz bulunsun" ifadelerini kullandı.