Ayşe Nine kepçeyle kurtarıldı

Sakarya
genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sel felaketlerine de sebep oldu. Sel nedeniyle Akyazı
ilçesi Dokurcun Beyciler Mahallesi'nde selde mahsur kalan 100 yaşındaki Ayşe Kılıç
isimli vatandaş, iş makineleriyle kurtarıldı. Kurtarılma çalışmalarına yardım eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise yaşlı kadını kucağında taşıdı. Akyazı Dedeler Mahallesi'nde ise Dedeler Deresi'nin taşması sonrası 78 yaşındaki Sami Özkul sele kapıldı. İhbar üzerine AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı. Sel nedeniyle 7 köye bağlantı sağlayan Beldibi Mahallesi
'ndeki köprü de ulaşıma kapandı.