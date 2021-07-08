Bacağını kaybeden kadın isyan etti: Yaşamak istiyorum!

'SENİ VURACAĞIM, ÇOCUKLARINDAN VAZGEÇ' DEMİŞ



Tahliye kararına tepki gösteren Arzu Yelken, 16 yaşında evlenip, küçük yaşta anne olduğunu, çocuğuyla birlikte büyüdüğünü anlattı. Kadın hastalıkları nedeniyle ciddi tedavi gördüğünü söyleyen Yelken, doktor tarafından yasaklanmasına rağmen eşinin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve bu nedenle kavga ettiklerini söyledi. Yelken, "'Boşanalım' dememle benden habersiz evi sattı. 'Eğer o davayı gidip açacak olursan seni vururum' demişti. Ben başta ciddiye almadım ve 2018 yılının Haziran ayında boşanma davası açtım. Bu süreçte 'Ben seni vuracağım, çocuklarından vazgeç, çocukları da alacağım senden, seni boşamayacağım, keyfime de bakacağım' dedi" diye konuştu.

H.Y.'nin mahkemelere gelmediğini aktaran Yelken, "Avukatı her mahkemede H.Y.'nin beni ve çocuklarını sevdiğini, boşanmak istemediğini dile getirdi. Birkaç duruşmada çocukları göstermediğimi iddia etse de hiçbir şekilde çocuklarını görmeye gelmemişti. Bu süreçte kendisiyle konuşmaya gittim. Sorgu sual etmeden, kapıyı açar açmaz vurdu beni" dedi.