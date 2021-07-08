Bağdat Caddesi’nde otomobil yaşlı kadını ezdi!

Kaza, 18.30 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Kaya, idaresindeki 34 DSY 862 plakalı otomobil, caddede seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı. Baykal, çarpmanın etkisiyle savrulurken hızını alamayan otomobil, 2 motosiklete ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi.



AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI



Kazanın ardından sürücü Bülent Kara'nın olay yerinden kaçtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güler Baykal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.