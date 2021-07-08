Başkan Ekinci, KPSS'ye katılacak öğrencilerle buluştu

Viranşehir belediyesi Kültür ve sanat merkezinde yapılan kahvaltıya Başkan Ekincinin eşi Sibel Ekinci de katıldı.

Başkan Ekinci, gençlerin gelecekleri konusunda çok önemli bir sınava hazırlandıklarını ve bu hazırlık döneminde tüm imkânları ile öğrencilerle olduklarını söyledi.

Başkan Ekinci; "Kültür ve sanat merkezimiz öğrencilerimiz için çok önemli r bir fırsat, burada gençlerimize tüm imkânlarımızı sunuyoruz. KPSS sınavına hazırlanan geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimize moral ve motivasyon vermek için düzenlediğimiz kahvaltı programına eşim Sibel Ekinci ile birlikte katılarak, genç kardeşlerimiz ile gayet keyifli ve yararlı bir sohbet gerçekleştirdik. Viranşehir Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam ederek, her zaman onların yanında ve en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz. KPSS sınavına girecek olan tüm kardeşlerimize şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Öğrenciler de Ekinci'ye verdikleri destek için teşekkür etti.