Başoğlu ailesi üçüncü evlat acısını yaşamak istemiyor

Gülselin ve Ergün Başoğlu ilk çocukları olan ikiz bebeklerini erken doğum nedeniyle 1 ay ara ile kaybettikten sonra 2020 yılında dünya gelen üçüncü çocukları Alparslan'a 4.5 aylıkken SMA TİP1 teşhisi konuldu. Şimdi Başoğlu çifti üçüncü çocuk acısını yaşamaktan korkuyor.

Eşi çalıştığı için oğluna bakmak için işten ayrıldığını belirten baba Ergün Başoğlu şöyle konuştu: "Biz aslen Zonguldaklıyız ama eşim hemşire olduğu için tayini İstanbul Küçükçekmece'ye çıktığından buraya yerleştik. İlk çocuklarımız 2019 yılında ikiz olarak dünyaya geldiler. Ama erken doğum olduğu için 1 ay ara ile yaşamlarını yitirdiler. Onun üzüntüsünü yaşarken, Cenab-ı Allah bize Alparslan'ı verdi. Ellerimizle toprağa verdiğimiz 2 yavrumuzun acısını bir nebze de olsa Alparslan ile unutmaya çalışacaktık. Ama Alparslan otuz üç haftalık prematüre olarak dünyaya geldi. Otuz beş gün yeni doğan yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Her şey yolunda giderken nöroloji doktorumuzun acil kan tahlili yaptırmamızı istedi. Tahlil sonucu oğlumuza dört buçuk aylıkken SMA TİP1 teşhisi konuldu."

"BİR DAHA EVLAT ACISI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

SMA TA1 ölümcül bir kas hastalığı olduğunu belirten baba Ergün; "Ne eşim ne de bir daha evlat acısı yaşamak istemiyoruz. Tam kaybettiğimiz iki evladımızın acısı yüreğimize kor gibi ateşi düşerken, şimdi de bu acı verdi. Cenabı Allah'a isyan etmiyoruz, derdi veren Rabbim dermanını da verir. Bu hastalığın bir çaresi var. Yurt dışında Zolgensma ilacı. Bu ilaç FDA ve EMA 'dan onay almış bir ilaç. ABD ve ALMANYA' da bu ilaç SMA'lı bebeklere ücretsiz olarak veriliyor. Bu hastalık kasları günden güne eriten solunum sıkıntısı çektiren çok ağır bir hastalık. Eğer bu bebekler ilacı almazsa 2 yaşını maalesef göremiyorlar. Oğlum şu anda 12 aylık oldu, yani 1 senesi daha var, bu ilacı alır ve tedavisi yapılırsa kurtulacak." dedi.

AMERİKA'DA TEDAVİ OLMASI GEREKİYOR

Tedavisinin Amerika ve Almanya'da yapıldığını belirten Başoğlu; "Bu hastalığın tedavisi Almanya ve Amerika'da bulunuyor. Yaptığımız araştırmalar sonunda en hesaplı tedavi Amerika 'da maliyeti ise 2,3 milyon dolar. Bizim bütün ailemiz, eşim ve ben bir ömür boyu çalışsak bu parayı bulamayız. Türkiye'de birçok aile bu tedaviyi yaptırarak ve ilacı alarak bebeklerini hayata döndürdü. Başarı oranı ise yüzde 95 gibi hayli yüksek. Biz valilik izni ile İstanbul'da, Zonguldak'ta, Bartın'da ve birkaç şehirde sosyal medya dan acımızı duyan hayırsever kişiler gönüllü olarak kampanyalar başlattı. Kermesler ve satış reyonları açıldı. Açılan kermeslere ve satış reyonlarına, firmalar satılması için çeşitli eşyalar verdi el işi yapan ablalarımız, kardeşlerimiz yaptıkları el işlerini, yiyecekleri satılması ve gelirin oğlumuza aktarılması için estek oldular. Bazı hayırsever iş insanları nakdi yardım yaparak tedavinin yüzde 62,5'ini para olarak tamamladık, şimdi yüzde 37,5'i kaldı. Yani 80 bin kişi 100 lira verse oğlumuzun tedavisi için gerekli olan meblağ karşılanıp oğlumuz kurtulacak ve bizde bir kez daha evlat acısı çekmeyeceğiz. Oğlumuzun kurtulması bu meblağın toplanması için uzanacak yardım eline bağlı. Allah Büyüktür, eşim ve ben ne yapacağımızı şaşırdık, her gece Allah'ımıza Alparslan'ı bize bağışlaması için dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Ben çalışıyordum ama oğlumuza bakmak için işten ayrılmak zorunda kaldım. Eşimin maaşı ve ailelerimizin desteği ile yaşamımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bugüne kadar oğullarının tedavisi için destek olan tüm hayırseverler kişi ve kurumlara sonsuz teşekkür eden anne Gülselin Başoğlu ise; "Allah herkesten razı olsun, bize yaptıkları bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağız. Allah hiç kimseye evlat acısı çektirmesin, bu acıyı anca yaşayan bilir. Bir anne olarak bu acıyı ben iki kere yaşadım, Rabbim bize bir daha bu acıyı yaşatmasın. Biz Türk halkı olarak zor günler de birbirine kenetlenen ve yardım elini uzatan bir toplumuz. İnşallah kalan meblağda toplanıp oğlum kurtulacak." şeklinde konuştu.