Başrol oyuncusu tutuklandı: Sebebi herkesi şaşırttı!

Adana'da güvercin meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Katil zanlılarından Sergen Eşme'nin çekimleri devam eden, Cono aşireti mensuplarının yaşamını anlatan "Bütün Mümkünlerin Kıyısında" belgesel-filmin başrol oyuncusu olduğu öğrenildi. Olaya kendisinin karışmadığını öne süren ve suçlamaları kabul etmeyen Sergen Eşme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÇATIŞMANIN NEDENİ GÜVERCİN
Olay, 24 Haziran'da saat merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında husumetli iki grup arasında güvercin meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
İki grubun mahalle ortasında birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada Şahin Y., Özgür K., Bülent G. ile karşı gruptan Ayaz G., Serdal G. ve Sergen Eşme ile olayla bir ilgisi olmayan Fatih Yıldırım yaralandı.
Ağır yaralanan Fatih Yıldırım, yaşamını yitirdi. Hastanedeki tedavilerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şahin Y., Özgüt K. ile Ayaz G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bülent G. ile Serdal G. ise tutuklandı.
SUÇU KABUL ETMEDİ
Cinayet faili yaralılardan Sergen Eşme, Balcalı Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Eşme'nin, Adana'da Cono Aşireti mensuplarının yaşamını konu alan belgesel filmin başrol oyuncusu olduğu ortaya çıktı.
Olaya kendisinin karışmadığını öne süren ve suçlamaları kabul etmeyen Sergen Eşme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.