Başrol oyuncusu tutuklandı: Sebebi herkesi şaşırttı!

İki grubun mahalle ortasında birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada Şahin Y., Özgür K., Bülent G. ile karşı gruptan Ayaz G., Serdal G. ve Sergen Eşme ile olayla bir ilgisi olmayan Fatih Yıldırım yaralandı.