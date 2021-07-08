Bavuldan ceset çıktı

İSTANBUL Fatih
'teki bir evden gelen kokudan rahatsız olan vatandaşlar polise başvurdu. Iraklı bir çiftin ikamet ettiği belirtilen eve giren polis, içerde streç filmle sarılmış büyük boy bir bavul gördü. Bavulu açan ekipler, bir cesetle karşılaştı. Bavula sıkıştırılmış ve üzerine kaya tuzu dökülmüş olan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Komşuların ifadesine göre, cesedin Irak
uyruklu Muhammod A
.'ya ait olduğu düşünülüyor. Ölen kişinin eşi Hatıca A.'nın iki çocuğu ile birlikte 30 Haziran'da Beyrut
'a gittiği belirtilirken, kadının sevgilisiyle plan yaparak eşinin mal varlığına konmak için cinayeti işlediği tahmin ediliyor.