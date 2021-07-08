Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil hazırlıkları başladı. Özellikle çalışan kesim izin günlerini bayram tatili günlerine göre ayarlamak isterlerken bayram tatili kaç gün, bu sene kurban bayramı tatili uzatıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı kararları açıklanırken bayram tatil günlerine ilişkin karar çıkmadı. Şimdi ise gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Bayramın ilk günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Peki Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? İşte bayram tatili günleri 2021

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Mübarek kurban bayramı tatili için binlerce kişi araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 19 Temmuz'a denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil olurken bayram tatili tarihleri şöyle;

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.

15 Temmuz Perşembe günü ve hafta sonu günlerinin birleşip birleşmeyeceği belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.

5 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu fakat bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bayram tedbiri olacak mı?" sorusu üzerine, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." cevabını verdi.