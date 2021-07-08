Bedelli Askerlik ücreti 2021 ne kadar? MSB ile bedelli askerlik fiyatı kaç TL?

"Bedelli Askerlik ücreti 2021 ne kadar?" sorusu asker adayları tarafından merak konusu oluyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenerek kamuoyuna duyurulan güncel bedelli askerlik ücreti tutarı 2021 yılı için başvuruda bulunacak yükümlüler için belirlenerek duyuruldu. Bu bilgiler ışığında "Bedelli Askerlik ücreti 2021 ne kadar, fiyatı kaç TL?" şeklindeki sorular üzerinden detaylı bilgi edinilmeye çalışılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ASAL ile 2021 Bedelli Askerlik ücreti detayları ve tüm bilgiler şöyle;
Yapılan hesaplamalara göre bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin 43 bin 151 lira ödemesi gerekiyor.
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Temmuz - 2021 Aralık döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"7179 Sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu Maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. 01 Ocak – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunanların 39.788,64 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir. 01 Temmuz - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ödenecek bedel miktarı ayrıca duyurulacaktır."
Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.
1. 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;
a. 01, 02, 03 Nisan 2021
b. 13, 14, 15 Mayıs 2021
c. 17, 18, 19 Haziran 2021
ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021
d. 16, 17, 18 Eylül 2021
e. 21, 22, 23 Ekim 2021
f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.
3. Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulmuştur.