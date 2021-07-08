BİM A101 Migros Carrefour kurban fiyatları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Müminler kurban kesme ibadetini yerine getirmek amacıyla kurbanlık koç, dana, koyun fiyatları araştırmasına çıkarken BİM A101 Migros Carrefour kurban fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan marketlerde de kurbanlık satışları başladı. Peki BİM A101 Migros Carrefour kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları 2021 kaç para oldu?

KÜÇÜKBAŞ BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile beraber binlerce vatandaş 2021 Kurbanlık fiyatları araştırmasına başladı. 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Müslüman alemi tarih yaklaşırken küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları belli oldu.

BİM A101 MİGROS CARREFOUR KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Marketlerde de kurbanlık satışları başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla BİM A101 Migros Carrefour kurbanlık fiyatları vatandaşların merak ettiği ve yakından takip ettiği konular arasında yer alırken BİM A101 Migros Carrefour kurban fiyatları şöyle;