Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Boru döşerken göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 8.7.2021 18:45

Boru döşerken göçük altında kalan işçi kurtarıldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Boru döşerken göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de bir apartmana ait kanalda su gideri borusu döşeyen işçi göçük altında kaldı. Yaklaşık 3 metre derinlikte toprak altında kalan işçi ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Bayraktepe Mahallesi'nde bulunan bir aparmana ait su gideri için apartman çevresine kanal kazıldı. İşçilerden Esalettin Karartı su gider borusunu zemine döşemek için kanala indiği esnada üzerine toprak yığını düştü.

Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonunda işçi Esalettin Karartı göçük altından çıkarıldı.

Hafif şekilde yaralanan ve ilk müdahalesi ambulansta yapılan işçi kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Boru döşerken göçük altında kalan işçi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA