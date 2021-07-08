Boru döşerken göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Bayraktepe Mahallesi'nde bulunan bir aparmana ait su gideri için apartman çevresine kanal kazıldı. İşçilerden Esalettin Karartı su gider borusunu zemine döşemek için kanala indiği esnada üzerine toprak yığını düştü.

Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonunda işçi Esalettin Karartı göçük altından çıkarıldı.

Hafif şekilde yaralanan ve ilk müdahalesi ambulansta yapılan işçi kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.