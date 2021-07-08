Bozcaada'da yangın: Ekipler akın etti!

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter havadan, görevliler ise arasözlerle karadan müdahale ediyor.
Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek veriyor.
Çanakkale’nin Bozcaada'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.