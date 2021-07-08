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Giriş Tarihi: 8.7.2021 16:50 Son Güncelleme: 8.7.2021 17:26

Bozcaada'da yangın: Ekipler akın etti!

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Bozcaada'da yangın: Ekipler akın etti!

Çanakkale Bozcaada'daki ormanda yangın çıktı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı...

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine bağlı Pavli Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter havadan, görevliler ise arasözlerle karadan müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek veriyor.

Çanakkale’nin Bozcaada'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, "Bozcaada'da saat 15.00'te çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

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Bozcaada'da yangın: Ekipler akın etti!
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