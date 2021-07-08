Bozcaada'da yangın: Ekipler akın etti!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine bağlı Pavli Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.