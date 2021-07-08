Malatya'da ilginç olay: "Çok mutluyum, boşanıyoruz!"

Malatya'da yaşayan ve 13 yıllık evliliğini bitiren Murat Akdoğan adlı vatandaş, boşanma davasının ardından "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazılı aracıyla nispet yaptı.

Boşanma davasından çıkan ve aracını tıpkı bir gelin arabası gibi süsleterek, "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdıran Murat Akdoğan, insanların sadece evlenirken değil boşanırken de çok mutlu olabileceğini ifade etti.