Malatya'da ilginç olay: "Çok mutluyum, boşanıyoruz!"

Malatya'da yaşayan ve 13 yıllık evliliğini bitiren Murat Akdoğan adlı vatandaş, boşanma davasının ardından "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazılı aracıyla nispet yaptı.
Boşanma davasından çıkan ve aracını tıpkı bir gelin arabası gibi süsleterek, "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdıran Murat Akdoğan, insanların sadece evlenirken değil boşanırken de çok mutlu olabileceğini ifade etti.
Adliye binası önünde açıklama yapan Akdoğan, "İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor bazen de ayrılırken mutlu oluyor. Yaşadığım kötü günler geride kaldı. Bu şekilde tepki göstermek istedim. Tüm evlenecek gençlere tavsiyem; iyi düşünsünler. Tanımadan evlenmesinler. Allah kimsenin yuvasını bozmasın." şeklinde konuştu.