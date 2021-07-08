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Giriş Tarihi: 8.7.2021 15:25

Malatya'da ilginç olay: "Çok mutluyum, boşanıyoruz!"

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Malatya'da ilginç olay: Çok mutluyum, boşanıyoruz!

Malatya’da ilginç bir olay yaşandı. 13 yıllık evliliğini noktalayan 2 çocuk babası Murat Akdoğan, Malatya Adliyesi'nde görülen boşanma davasına "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdığı aracıyla geldi.

Malatya'da yaşayan ve 13 yıllık evliliğini bitiren Murat Akdoğan adlı vatandaş, boşanma davasının ardından "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazılı aracıyla nispet yaptı.

Boşanma davasından çıkan ve aracını tıpkı bir gelin arabası gibi süsleterek, "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdıran Murat Akdoğan, insanların sadece evlenirken değil boşanırken de çok mutlu olabileceğini ifade etti.

Adliye binası önünde açıklama yapan Akdoğan, "İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor bazen de ayrılırken mutlu oluyor. Yaşadığım kötü günler geride kaldı. Bu şekilde tepki göstermek istedim. Tüm evlenecek gençlere tavsiyem; iyi düşünsünler. Tanımadan evlenmesinler. Allah kimsenin yuvasını bozmasın." şeklinde konuştu.

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Malatya'da ilginç olay: "Çok mutluyum, boşanıyoruz!"
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