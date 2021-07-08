Bu defa yüzyüze yaptılar!

Özellikle yaşlı vatandaşları önceden belirleyerek, telefonlar aradıktan sonra kendilerini polis, savcı vey jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslardan sonra, bu defa güpe gündüz bir vatandaşın yanına yaklaşan ve kendilerini polis olarak tanıtn kişiler, çeşitli yalanlar ile kandırdıklaerı vatandaşın 15 bin lirasını dolandırdı.

NASIL DOLANDIRDILAR?

İzmit İlçesinde 5 Haziran 2021 günü meydana gelen olayda, kent merkezinde dolaşmakta olan bir vatandaşın yanına gelen bir kişi kendisi ile muhabbet ederek konuşmaya ve onunla birlikte yolda ilerlemeye başladı. Bu esnada yine daha önce tanımadığı ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi yanlarına geldi. Ardınan kimlik kontrolü yaptıktan sonra üst araması gerçekleştiren kişi, bu esnada vatandaşın daha önceden yanına gelen kişiile birlikte kendisini oyalayarak, üzerinde bulunan 15 bin lirayı aldı. Tanımadığı 2 kişinin olay yerinden ayrılması sonrasında dolandırıldığını fark eden vatandaş hemen polise giderek ihbarda bulundu.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekipleri olayla ilgili yapmış oldukları çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren kişilerin İ.Kve İ.Ö olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İstanbul ilinde olduğunu belirleyen emniyet güçleri 06 Temmuz günü düzenledikleri operaasyon ile her iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul'da gözaltına alınan ve Kocaeli'ne getirilen şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.