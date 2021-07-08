Bursa’da yangın alevlere müdahale sürüyor

Bursa'nın Mudanya'nın Şükrü Çavuş Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın çatısında kaplama yapılırken yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevler alt katlara da sıçradı. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Diğer yandan apartmanda oturan çok sayıda ailenin tahliye edildiği öğrenildi. Çatıda başlayan yangının alt katlara da sıçradığı ve iki dairenin kullanılamaz hâle geldiği belirtildi.

Yangında can kaybı olmadığı bilgisine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.