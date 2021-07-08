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Giriş Tarihi: 8.7.2021 12:52

Bursa’da yangın alevlere müdahale sürüyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da yangın alevlere müdahale sürüyor

Bursa’da 6 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çok sayıda ailenin yaşadığı apartmanda tahliye çalışmaları sürerken, çok sayıda ekip alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa'nın Mudanya'nın Şükrü Çavuş Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın çatısında kaplama yapılırken yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevler alt katlara da sıçradı. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Diğer yandan apartmanda oturan çok sayıda ailenin tahliye edildiği öğrenildi. Çatıda başlayan yangının alt katlara da sıçradığı ve iki dairenin kullanılamaz hâle geldiği belirtildi.

Yangında can kaybı olmadığı bilgisine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Bursa’da yangın alevlere müdahale sürüyor
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