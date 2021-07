Bütün mutasyonların ilacı: aşı, maske, mesafe

Koronavırüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Birçok ülkede hâkim virüs haline gelen Delta varyantından sonra Delta Plus varyantı da Türkiye 'de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Türkiye'de Delta varyantı görülen il sayısının 30'a çıktığını açıklarken, Delta Plus varyantının da 3 farklı ilde 3 farklı kişide görüldüğünü duyurdu. SABAH'a konuşan Sancaktepe Şehit Prof . Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Delta Plus varyantını engellemek için virüsün yaşam alanını daraltmak gerektiğini belirterek "Delta Plus, Delta varyantının mutasyon geçirmiş hali. Ülke olarak her anlamda tedbirli ve hızlı hareket ediyoruz. Şimdi yine hızlıca tedbirlerimizi aldık. Ülke olarak Delta Plus, bizim için henüz endişe verici durumda değil ama dünyadaki gelişmeler ve ülkemizdeki gidişata göre konumlanacağız. Aşı, maske ve mesafe bütün mutasyonlara karşı etkili" dedi.