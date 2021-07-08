Change tır operasyonunda elebaşı yakalandı

Adana merkezli 12 ilde düzenlenen change tır operasyonunda şebeke lideri S.K., İzmir'de kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan S.K.'nın yurt dışına kaçmaya hazırlandığı öğrenildi. Change tır operasyonunda gözaltı sayısı 37'ye yükseldi

12 İLDE EŞ ZAMANLI

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, çalıntı, icralı tırların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren 42 zanlı tek tek tespit edilerek 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip edildi. Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'deki adreslere 6 Temmuz'da şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında şebeke lideri S.K.'nin de bulunduğu 1'i kadın 37 kişi gözaltına alındı.

150 MİLYON LİRA

Operasyonda 300'e yakın şasi numarası değiştirilmiş tır ele geçirilirken, adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; basıma hazır 15 şasi numarası, TIR'lardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet ele geçirildi. Şebeke üyelerinin sattıkları tırlardan elde ettikleri bir kısmı para, bir kısmı taşınmaz 150 milyon liralık mal varlıklarına tedbir koyuldu. Operasyon kapsamında el koyulan 137 tır Adana İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülürken, diğer araçlar kente götürülmek üzere yola çıktığı bildirildi.

YURTDIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞI

Operasyon kapsamında İzmir'de saklandığı villaya düzenlenen operasyonda polisi görünce kaçma girişiminde bulunan şebekenin lideri S.K., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. S.K.'nin polise hedef şaşırtmak için Ukrayna ve Gürcistan'a uçak bileti alıp, bir süre sonra iptal ettiği tespit edildi. Tanınmamak için sakal bırakan S.K.'nin, banka hesabından hiçbir harekette bulunmadığı, yasadışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. S.K.'nin ilk ifadesinde sokağa çıkma yasağını delmek için uçak bileti aldığını söylediği bildirildi. Şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 1'i kadın 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.