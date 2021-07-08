CHP'li Belediye Başkanının adamları için darp iddiası! Yaşlı kadının yüzü mosmor oldu

"KARŞINDA BAŞKAN VAR DÜZGÜN OTUR"

Dehşet anlarını anlatan Dikici, "Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlileri çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi. Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici'ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da 'Oturmasının senden mi öğreneceğim' cevabını verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı" dedi.

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"GELİNİME DE YUMRUKLAR VURDULAR"

Açıklamalarına devam eden Dikici, "On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti. Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darbedip beni de bu hale getirdiler" ifadelerine yer verdi.