CHP'li Belediye Başkanının adamları için darp iddiası! Yaşlı kadının yüzü mosmor oldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen olayda, Ülfet Dikici, ilçe parkının bakımsız olduğu için şikayette bulundu. Şikayetin ardından tartışma çıkarken, Dikici, parka gelen Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in yanında bulunan adamların, kendilerini darbettiğini iddia etti. Suratında şişlikler ve morluklar olan kadın şikayette bulundu.
"KARŞINDA BAŞKAN VAR DÜZGÜN OTUR"
Dehşet anlarını anlatan Dikici, "Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlileri çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi. Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici'ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da 'Oturmasının senden mi öğreneceğim' cevabını verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı" dedi.
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"GELİNİME DE YUMRUKLAR VURDULAR"
Açıklamalarına devam eden Dikici, "On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti. Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darbedip beni de bu hale getirdiler" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan konuyla ilgili olarak CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz de açıklamalarda bulundu. Karadeniz, "Belediye Başkanlığı makamında bulunduğum sırada telefonla yüksek sesle konuşulduğunu duydum. Bunun üzerine görevli arkadaşa neler olduğunu sordum ve bana bir vatandaşın şikayeti olduğunu ama sinkaflı küfürlerle konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine belediyeyi arayan numaradan kendisine ulaşarak kendimi tanıtıp şikayetini dinlemek istediğimi söyledim ama bana da aynı şekilde hakaret dolu sözlerle şikayette bulunuldu. Bunun üzerine kendisiyle yüz yüze görüşüp dinlemek istediğimi söyledim ve parkta bulunduğunu ve beklediğini söyledi. Bende parka gittim amacım sadece dinleyip şikeyetini öğrenmekti. Vatandaşla konuşurken, park içerisindeki işletmenin sahibi ile tartışmaya başaldılar ve darb edildi iddiasında bulunan kadının oğlu işletme sahibine saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. Bu arada kadında arbede arasında yere düşmüş, biryerlere çarpmış olabilir ama birileri kadına el kaldırıp vurmaz. Kadına vurulduğunu da görmedim" açıklamasında bulundu.