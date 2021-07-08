CHP’li belediye başkanının adamları yaşlı kadını ve oğlunu darbetti

"KARŞINDA BAŞKAN VAR DÜZGÜN OTUR"

Belediye başkanının yanında olan bir şahsın 'karşında başkan var düzgün otur' dediğini ve ardından tartışmanın başladığını dile getiren Dikici, "Oğlum, gelinim ve torumlarımla parka gittik. Parkın pis olması nedeniyle belediye görevlilerini çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi. Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici'ye karşında başkan var düzgün otur dedi. Bunun üzerine oğlum da oturmasının senden mi öğreneceğim diye cevap verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı. On kişi oğlumu darbetmeye başladı" dedi.

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"AYIRMAYA ÇALIŞTIM BENİ BU HALE GETİRDİLER"

Olay sırasında şahısların gelinine de yumruk attığını ifade eden Dikici, "Araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdi. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti. Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darp edip beni de bu hale getirdiler" diye konuştu.