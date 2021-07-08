Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü hayatını kaybetti!

Kaza, 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Halasgargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli olduğu öğrenilen Adem Demirkıran(40) scooter ile cadde üzerinde seyir halindeyken taksi ile Şişli Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun arasında sıkıştı.





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Dengesini kaybederek scooterdan düşen Adem Demirkıran, çöp kamyonunun altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Adem Demirkıran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çöp kamyonu sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.