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Giriş Tarihi: 9.7.2021 00:17

Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü hayatını kaybetti!

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü hayatını kaybetti!

Şişli’de çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü 40 yaşındaki Adem Demirkıran hayatını kaybetti.

Kaza, 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Halasgargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli olduğu öğrenilen Adem Demirkıran(40) scooter ile cadde üzerinde seyir halindeyken taksi ile Şişli Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun arasında sıkıştı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dengesini kaybederek scooterdan düşen Adem Demirkıran, çöp kamyonunun altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Adem Demirkıran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çöp kamyonu sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
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