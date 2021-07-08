Covid aşı sertifikası ne demek, aşı kartı ile aynı mı? Aşı karnesi nasıl alınır? HES ve e-Nabız ile aşı sertifikası oluşturma

Avrupa ülkelerinde yürütülen sisteme benzer olarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen aşı kartı uygulaması uluslararası seyahat için önem teşkil ediyor. İki doz aşı olan vatandaşların alabildiği aşı kartı ya da aşı karnesi son gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından yeniden gündeme geldi. Koca, koronavirüs geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşların da aşı sertifikası alabileceğini duyurdu. Bu haber üzerine yurt dışı planı bulunan vatandaşlar koronavirüs aşı kartı nasıl alınır diye araştırıyor. Covid aşı sertifikası ne demek, aşı kartı ile aynı mı sorusu da yanıt arıyor. İşte HES ve e-Nabız ile aşı sertifikası, karnesi, kartı oluşturma.

AŞI SERTİFİKASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, en az iki doz aşısını olmuş vatandaşların yurtdışı seyahatlerinde kullanacağı bir sertifikadır. Bakanlığın kararıyla artık hastalığı atlatmış ve tek doz aşısını olmuş vatandaşların da temin edebildiği aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve kart üzerinde Güvenli Turizm logosu yer alıyor. Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve kişi hakkında gerekli bilgiye ulaşılıyor.