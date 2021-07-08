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Giriş Tarihi: 8.7.2021 12:57 Son Güncelleme: 8.7.2021 13:09

Ecel dans pistinde yakaladı! 15 yaşındaki İrem bir anda yere yığıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ecel dans pistinde yakaladı! 15 yaşındaki İrem bir anda yere yığıldı

Antalya'da ailesi ile gittiği düğünde dans ederken fenalaşan İrem Kaplan (15), kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Antalya'da ailesi ile gittiği düğünde dans ederken fenalaşan İrem Kaplan (15), götürüldüğü hastaneye yaşamını yitirdi. Biricik kızlarını kaybeden Kaplan ailesi gözyaşlarına boğuldu.



Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kardeş Kentler Bulvarı kavşağında bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Ailesi ile öğretmen komşularının düğününe giden İrem Kaplan, sahneye çıkıp, dans etmeye başladığı sırada dengesini kaybedip düştü. Ardından bayıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yakınları duruma müdahale ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık ekipleri istendi. Olay yerine gelen ağlık ekipleri talihsiz İrem'i özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm tedaviye rağmen İrem kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü belirlendi.



Hastaneden alınan Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside de İrem7in kalp krizi sonucu öldüğü anlaşıldı. Otopsini ardından morgdan alındığı Kaplan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. İrem'in yakınları cenazeni alınışı sırasında gözyaşlarına boğuldu.

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Ecel dans pistinde yakaladı! 15 yaşındaki İrem bir anda yere yığıldı
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