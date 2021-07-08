Ecel dans pistinde yakaladı! 15 yaşındaki İrem bir anda yere yığıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Yakınları duruma müdahale ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık ekipleri istendi. Olay yerine gelen ağlık ekipleri talihsiz İrem'i özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm tedaviye rağmen İrem kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü belirlendi.