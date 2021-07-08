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Giriş Tarihi: 8.7.2021 12:59

Dedesini öldürmüştü, cezaevinde ölünce dava düştü

ABBAS ÇAKAR
Dedesini öldürmüştü, cezaevinde ölünce dava düştü

Kocaeli Kandıra ilçesinde aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu, öz dedesi Salim Över’i bıçaklayarak öldüren ve tutuklanarak cezaevine konulan Cavit Över'in (31) hayatını kaybetmesi ile dava düştü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Sinanlıbilallı Mahallesinde, 22 Eylül 2020 tarihinde sabah saat 09:30 sularında meydana gelen olayda, aynı evde oturduğu dedesi Salim Över (87) ile tartışıp ekmek bıçağı ile öldüren ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Cavit Öner (31) olay sonrasında tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Salim Över

Olayla ilgili olarak Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkmesinde görülen duruşmada bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan sanık Cavit Öner'in cezaevinde doğal nedenler ile öldüğü öğrenildi. Yaşanan gelişme üzerine mahkeme olayla ilgili davanın düşümüne karar verdi.

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Dedesini öldürmüştü, cezaevinde ölünce dava düştü
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