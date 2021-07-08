Ecel pazar yerinde yakaladı

Bursa'nın İznik ilçesinde kurulan merkez semt pazarına giden Şahane Demir, buradan evinin ihtiyaçlarını alıp eve dönecekti. Pazar tezgahları arasında dolaşırken aniden fenalaşarak yere düşen kadına ilk müdahaleyi pazarcı esnafı yaptı.

Haber verilmesi üzerine pazaryerine gelen Sağlık ekipleri ambulansla içeriye giremeyince olay yerine koşarak geldi. Baygın halde yerde yatan kadına İlk müdahale pazaryerinde yapıldı. Daha sonra sedyeye konulan kadın ambulansa kadar sedyeyle taşındı. Hemen Hastaneye kaldırılan Şahane Demir'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.