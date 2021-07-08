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Giriş Tarihi: 8.7.2021 12:59

Ecel pazar yerinde yakaladı

REMZİ YILMAZ
Ecel pazar yerinde yakaladı

Bursa’da evinin ihtiyaçlarını almak için kurulan pazaryerine giden 66 yaşındaki Şahane Demir, aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kalp krizinden hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde kurulan merkez semt pazarına giden Şahane Demir, buradan evinin ihtiyaçlarını alıp eve dönecekti. Pazar tezgahları arasında dolaşırken aniden fenalaşarak yere düşen kadına ilk müdahaleyi pazarcı esnafı yaptı.

Haber verilmesi üzerine pazaryerine gelen Sağlık ekipleri ambulansla içeriye giremeyince olay yerine koşarak geldi. Baygın halde yerde yatan kadına İlk müdahale pazaryerinde yapıldı. Daha sonra sedyeye konulan kadın ambulansa kadar sedyeyle taşındı. Hemen Hastaneye kaldırılan Şahane Demir'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Ecel pazar yerinde yakaladı
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