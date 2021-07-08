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Giriş Tarihi: 8.7.2021 19:17 Son Güncelleme: 8.7.2021 19:22

Elazığ aşılamada rekora koşuyor! Yüzde 50'yi geçti

DHA
Elazığ aşılamada rekora koşuyor! Yüzde 50'yi geçti

Elazığ'da, koronavirüsle mücadelede kapsamında uygulanan aşılama oranı yüzde 51'i aştı. Aşılanma sürecinin devam etmesiyle, 1 Temmuz itibarıyla başlayan normalleşmeye rağmen vaka sayılarında düşüş yaşanırken, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Elazığ'da aşılanma noktasındaki hedefimiz 441 bin. Şu anda geldiğimiz nokta ise 224 bin. Elazığ'ımızda bu sayıyı artırabilmek için farkındalık çadırı kurduk." dedi.

Koronavirüsle mücadele, tüm Türkiye'de olduğu gibi, Elazığ'da da tüm hızıyla devam ediyor. Aşılanma sürecinin devam etmesiyle, normalleşmeye rağmen vaka sayılarında düşüş yaşandı.

İKNA EDİLEN VATANDAŞLARA RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR

Vatandaşların aşıya daha rahat ulaşabilmesi için, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kentin işlek noktalarında aşı farkındalık çadırları kurularak, ikna edilen vatandaşlara randevusuz aşı yapılıyor. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, aşı uygulama alanlarını ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

NORMALLEŞMEYE RAĞMEN VAKA SAYILARI YÜKSELMEDİ

Vali Erkaya Yırık, 441 bin kişiden, 224 bininin aşılandığını açıkladı. Vali Yırık, "Normalleşme tedbirleri sonrasında, pandemi ile mücadelede, özellikle son bir ayda aşılama sayısının fazlalaşması neticesinde, normalleşme olmasına rağmen vaka sayıları hiç yükselmedi, azalma söz konusu oldu. Elazığ'da aşılanma noktasındaki hedefimiz 441 bin. Şu anda geldiğimiz nokta ise 224 bin.

YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Dolayısıyla yüzde 51'lik bir kısmı aşılamış durumdayız. Elazığ'ımızda bu sayıyı artırabilmek için, İl Sağlık Müdürlüğümüz, kentin en işlek caddesi İzzetpaşa'da eski valiliğimizin önünde bir farkındalık çadırı kurdu. Burada vatandaşlarımız serinlik içerisinde, hijyenik bir ortamda aşılarını gerçekleştirmektedir" dedi.

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Elazığ aşılamada rekora koşuyor! Yüzde 50'yi geçti
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