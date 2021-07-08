Elazığ aşılamada rekora koşuyor! Yüzde 50'yi geçti

NORMALLEŞMEYE RAĞMEN VAKA SAYILARI YÜKSELMEDİ



Vali Erkaya Yırık, 441 bin kişiden, 224 bininin aşılandığını açıkladı. Vali Yırık, "Normalleşme tedbirleri sonrasında, pandemi ile mücadelede, özellikle son bir ayda aşılama sayısının fazlalaşması neticesinde, normalleşme olmasına rağmen vaka sayıları hiç yükselmedi, azalma söz konusu oldu. Elazığ'da aşılanma noktasındaki hedefimiz 441 bin. Şu anda geldiğimiz nokta ise 224 bin.