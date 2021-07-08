Emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Yalova
'da emekli albay Mehmet F., gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu silahla öldürüp, 3 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti. Olay, dün 20.30 sıralarında Çınarcık ilçesi
Koruköy Beldesi Selvili Çiftlik mevkisinde bulunan bir tatil merkezinde meydana geldi. İddiaya göre emekli Albay Mehmet F. (75), daha önceden gürültü meselesi yüzünden tartıştığı komşularıyla yeniden kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle beylik tabancasını çeken Mehmet F., komşularına ateş açtı. Mehmet F.'nin tabancasından çıkan kurşunlar Metin Ödef
(57), Osman Yiğit
(62) ve Tuncay Merve
'ye (64) isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Metin Ödef, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Komşularına tabanca ile ateş açtıktan sonra uzaklaşan Mehmet F., deniz kenarına gitti. Bir süre sonra sahil kesiminden gelen silah sesi üzerine ekipler bu yöne hereket etti. Mehmet F.'nin deniz kıyısında kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet F.'nin tabanca ile kafasına ateş açarak intihar ettiği anlaşıldı.