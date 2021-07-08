Foça’da korkutan yangın

Foça ilçesine bağlı Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda bugün saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını korku ve paniğe neden oldu.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nden 3 helikopter, bir söndürme uçağı ve 23 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen yangının, ters rüzgar ile ormanın içlerine doğru ilerlediği belirtildi.





YANGIN 3 YÖNDEN ÇEVRİLDİ



Yangının tam olarak kontrol altına alınamadığı, 3 yönünün çevrildiği öğrenildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı vurgulandı.

Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı, köylülerin dumanı fark ederek kendisine bildirmesi üzerine hemen orman ve itfaiye ekiplerine durumu aktardığını ifade ederek, "Hemen yangın bölgesine giderek itfaiye araçlarını yangın bölgesine yönlendirdik. Rüzgarın çok sert olması nedeniyle yangın hızlıca yayıldı. Helikopter, uçak ve arazözlerin yangına müdahalesi sürüyor, henüz kontrol altına alınmadı. Yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmuyor" diye konuştu. Öte yandan bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım ederken, yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar uzak mesafeden de görülebiliyor.