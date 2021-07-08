Gazi, tedavi gördüğü hastanede evlendi

'Pençe-Şimşek' harekatında görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, nisan ayında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak, sağ bacağı ve sağ kolunu kaybetti. İbrahim Yüzer, Ankara
'ya getirilerek, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne (GATA) kaldırıldı. Tedavisi 2,5 aydır devam eden Yüzer, süre uzayınca 2 yıldır nişanlı olduğu Fundanur Baykuş
ile hastanede evlenmeye karar verdi. Çift için hastanedeki salonda nikah töreni düzenlendi. Törene çiftin arkadaşları da katıldı. Tekerlekli sandalye ile salona giren gazi İbrahim Yüzer ve Fundanur Baykuş'u, arkadaşları alkışlarla karşıladı. Çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise GATA Gazi Kliniği Sorumlu Hemşiresi Melisa Aslı Dağdeviren ile Kara Kuvvetleri Şehit ve Gazi İşlem
Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren oldu. Nikahın kıyılmasının ardından çift, pasta kesti. Yüzer'in kendisi gibi operasyonda gazi olan arkadaşları ve hastane personeli hediyelerini vererek, çift ile fotoğraf çektirdi. Fundanur Baykuş ise gazi eşinin iyileşmesinin ardından memleketleri Manisa
'ya gideceklerini söyledi. Çok heyecanlı olduğunu belirten Baykuş "İkinci bir şansımız oldu. Şu an ikinci hayatımızın başındayız, bunu öyle değerlendiriyoruz. Gurur duyuyorum İbrahim gibi bir eşim olduğu için" diye konuştu.