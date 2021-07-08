Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir? Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Güvenlik görevlileri bina ve tesislerde teknik ve fiziki imkanları kullanarak hukuk kurallarına uygun talimatlar içerisinde huzuru sağlamak ve can mal güvenliğini korumak adına çalışan görevlilerdir. Birçok alanda güvenlik görevlilerine olan ihtiyaç önem kazanmakta ve bu mesleğe olan ilgide ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Pek çok ilde güvenli görevlisi ihtiyacının giderilmesi için İŞKUR'da iş imkanları bulunmaktadır. Peki, güvenlik nasıl olunur? Silahlı, silahsız güvenlik şartları nelerdir?

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK

Güvenlik görevlisi nasıl olunur? Sorusunun detayları pek çok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Evet, güvenlik görevlisi olmak için güvenlik sertifikası alınması gerekmekte ve güvenlik sertifikası eğitimine ek olarak sertifika vermek için yetkili kurumlara başvuruda bulunulması gerekir. İşte güvenli görevlisi olmak için gerekenler;

Eğitimin akabinde yapılacak olan sınavdan başarılı olanlar silahlı ya da silahsız güvenlik sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

Silahlı ve silahsız güvenlik sertifikası alacak olanlar Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu ÖGG sınavına girmeleri gerekir.

İlgili sınavda alınması gereken puan en az 60 olarak bilinmektedir. Sınavdan başarı yakalayamayanlar sınav harcı yatırarak tekrar sınava girme hakkına sahiptir.

Senede 6 kez güvenlik sınavları yapılmakta, kadın ve erkek adaylar aranmaktadır.

SİLAHLI GÜVENLİK ŞARTLARI

Silahlı veya silahsız güvenlik sertifikası alabilmek için kanun bazı şartlar sunmaktadır. Ancak silahlı ve silahsız güvenlik görevlileri için ele alınan şartlar birbirinden farklılık göstermektedir. İşte silahlı güvenlik sertifikasına sahip olabilmek için gerekli şartlar;

T.C. vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak (lise ve dengi bir okul bitirmek)

Vücut sağlığı yerinde olmak

21 yaşını doldurmuş ve 22 yaşından gün almış olmak

Akıl sağlığı yerinde olmak

Sicil almaya uygun olmak

Mesleğini gerektiği gibi yapmak için bir engeli bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Herhangi bir suçtan dolayı 1 yıldan daha fazla hapis cezası almamış olması gerekmektedir.

Aynı zamanda silahlı güvenlik görevlisi olacak özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı Kanun gereği Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile devlet hastanesinden "Silahlı özel güvenlik görevlisi olur" ibaresinin bulunduğu sağlık raporu almalarıdır.

SİLAHSIZ GÜVENLİK ŞARTLARI

Silahlı güvenlik görevlisine oranla silahsız güvenlik görevlisi şartlarında istenenler daha esnektir. Silahsız güvenlik şartlarına ilişkin detaylar ise şöyle;

T.C. vatandaşı olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

18 yaşını tam doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak

Mesleğini en iyi şekilde yapabilmek için bir engelinin bulunmaması

Sicili almaya uygun olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Vücut sağlığı yerinde olmak

Akıl sağlığı yerinde olmak

Herhangi bir suçtan ötürü 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak gerekir.

Silahsız güvenlik görevlileri aynı zamanda sağlık kuruluşundan silahsız özel güvenlik görevlisi olur ibaresi bulunan bir sağlık raporu elde etmelidirler.

SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Özel güvenlik görevlileri gerek kişileri gerekse kurum ve değerli varlıkları korumakla yükümlü olduklarından halkla ilişkiler, hukuk, iletişim, güvenlik sitemleri, afetler, yangın, patlayıcı ve yangınlar gibi farklı konularda eğitim almaktadırlar. Dolayısıyla özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler bu eğitimlerin verileceği kurumlara başvurarak sertifika almaları gerekir. Yukarda da belirttiğimiz üzere alınan eğitimlerin ardından başarı sağlanması üzerine adaylar sertifikalarını alarak güvenlik olma hakkına sahip olurlar.

ÖZEL GÜVENLİK NASIL OLUNUR?

Silahlı güvenlik görevlisi için alacakları eğitimin süresi 120 saattir. Ders konuları ise temel derslere ek olarak silah ve atış eğitimi verilmektedir. Silahsız eğitim süresi ders saatleri ise daha kısadır. Silahsız özel güvenlik dersleri ortalama 100 saattir. Aynı zamanda iki eğitimden yararlananların derse katılımları da göz önünde bulundurulmaktadır. Sertifika alan kişiler Özel Güvenlik Sınavı'na girme hakkına sahiptirler.

GÜVENLİK MAAŞLARI

Silahlı ya da silahsız güvenlik maaşları farklılık göstermektedir. Silahlı güvenlik maaşları yeni başlayanlar için asgari ücretin biraz üstünde olarak belirlenmekte, silahsız özel güvenlikler ise ilk etapta asgari ücretle işe başlamaktadır. Ancak kamu kurumları, belediyeler, hastaneler ve havaalanı gibi farklı alanlarda çalışanların maaşlarına da farklılıklar yansımaktadır.